Петербурженка в 37 лет родила четверню

Жительница Санкт-Петербурга родила четверню в 37 лет. Малыши родились в перинатальном центре при педиатрическом университете, сообщает во вторник портал «Фонтанка.ру».

По данным издания, мать четверняшек чувствует себя хорошо. Она родила впервые и сразу же стала многодетной матерью. Женщина закончила рожать приблизительно в 10:25. Малыши чувствуют себя хорошо, но пока что они находятся в отделении патологии новорожденных, ведь им еще предстоит подрасти. Новорожденные могут дышать самостоятельно.

Общая масса младенцев — шесть килограмм. Женщина родила троих мальчиков и одну девочку. Вес братьев составляет 1540, 1580 и 1930 граммов, а девочки — 870 граммов.

Рождаемость в Северной столице снизилась почти на 4%. Такое явление объясняется снижением количества женщин в активном репродуктивном возрасте, а также уменьшением реальных доходов некоторых групп населения.