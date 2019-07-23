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16:21   23 Июля 2019
Россия

Петербурженка в 37 лет родила четверню

Петербурженка в 37 лет родила четверню

Жительница Санкт-Петербурга родила четверню в 37 лет. Малыши родились в перинатальном центре при педиатрическом университете, сообщает во вторник портал «Фонтанка.ру». 

По данным издания, мать четверняшек чувствует себя хорошо. Она родила впервые и сразу же стала многодетной матерью. Женщина закончила рожать приблизительно в 10:25. Малыши чувствуют себя хорошо, но пока что они находятся в отделении патологии новорожденных, ведь им еще предстоит подрасти. Новорожденные могут дышать самостоятельно. 

Общая масса младенцев  — шесть килограмм. Женщина родила троих мальчиков и одну девочку. Вес братьев составляет 1540, 1580 и 1930 граммов, а девочки — 870 граммов. 

Рождаемость в Северной столице снизилась почти на 4%. Такое явление объясняется снижением количества женщин в активном репродуктивном возрасте, а также уменьшением реальных доходов некоторых групп населения. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #петербург #общество #демография #деторождение

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