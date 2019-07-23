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16:22   23 Июля 2019
Россия

Россельхознадзор снял запрет на ввоз белорусских яблок в РФ

Россельхознадзор снял запрет на ввоз белорусских яблок в РФ

Россельхознадзор отменил запрет на ввоз в Россию белорусских яблок. Об этом сообщает пресс-служба ведомства во вторник, 23 июля. Соответствующее решение принято под  гарантии компетентного ведомства Белоруссии.

Специалисты Россельхознадзора решили отменить ограничения по результатам рабочего визита в Белоруссию с 15 по 20 июля. Эксперты оценили деятельность 51 предприятия по производству яблок, узнали о площади яблочных садов, их сортах и урожайности. Также сотрудники ведомства получили сведения о плановом производстве яблок в текущем году, наличии фруктохранилищ и сроках хранения плодов.

При этом служба собирается вновь обратиться к министру Евразийской экономической комиссии Виктору Назаренко с предложением внести изменения в законодательство ЕЭК, позволяющие создать механизм прослеживамости подкарантинной продукции, перемещаемой между странами-участниками ЕАЭС.

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Автор: Арсений Аскольский
#белоруссия #россельхознадзор #яблоки

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