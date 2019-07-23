Памфилова заявила, что Мосгоризбирком не подчиняется ЦИК из принципа формализма
Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что Мосгоризбирком не подчиняется Центризбиркому из принципа формализма. Речь об этом зашла во вторник, 23 июля, на встрече с кандидатами в депутаты Мосгордумы.
В качестве примера Памфилова привела выборы в Петербурге. Кроме того, она добавила, что Мосгоризбирком имеет право вмешиваться в работу окружных избирательных комиссий, но ЦИК — нет.
Ранее председатель Центризбиркома заявила, что зарегистрировать всех желающих на выборы в столичную думу невозможно. Она напомнила, что те кандидаты, кому в регистрации отказали, и кто считает, что это несправедливо, могут обжаловать это решение.
Напомним, ранее некоторым кандидатам, в том числе Любови Соболь, Илье Яшину, Сергею Митрохину, Дмитрию Гудкову, отказали в регистрации на выборах в МГД, поскольку в их подписных листах оказалось много брака. В некоторых случаях использовались данные умерших россиян.