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СБУ заподозрила украинских кинопрокатчиков в сотрудничестве с Россией

СБУ заподозрила украинских кинопрокатчиков в сотрудничестве с Россией

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15:57   23 Июля 2019
Россия

Глава МИД Сербии и посол РФ поддержали развитие сотрудничества

Глава МИД Сербии и посол РФ поддержали развитие сотрудничества

Сербский министр иностранных дел Ивица Дачич и российский посол Александр Боцан-Харченко во вторник, 23 июля, не только обсудили диалог Белграда и Москвы, но и выступили за дальнейшее развитие сотрудничества. По информации внешнеполитического ведомства Сербии, Дачич и Боцан-Харченко рассмотрели экономические отношения между Белградом и Москвой и сотрудничество в международных организациях, а также затронули вопрос Косово и Метохии.

В добросердечном разговоре Дачич и Боцан-Харченко  отметили обоюдный интерес ко всестороннему развитию отношений РФ и Сербии, которые сейчас исключительно хороши, поэтому динамично развиваются. 

«Рассмотрены особо значимые темы и другие сферы совместного интереса», — уточнили в МИД Сербии. 

Посол РФ в Белграде в понедельник, 22 июля, вручил сербскому лидеру Александру Вучичу верительные грамоты​​​, а во вторник, 23 июля, Александр Боцан-Харченко принял глава МИД Ивица Дачич.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #сербия #общество #весь мир

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