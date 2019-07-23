Глава МИД Сербии и посол РФ поддержали развитие сотрудничества

Сербский министр иностранных дел Ивица Дачич и российский посол Александр Боцан-Харченко во вторник, 23 июля, не только обсудили диалог Белграда и Москвы, но и выступили за дальнейшее развитие сотрудничества. По информации внешнеполитического ведомства Сербии, Дачич и Боцан-Харченко рассмотрели экономические отношения между Белградом и Москвой и сотрудничество в международных организациях, а также затронули вопрос Косово и Метохии.

В добросердечном разговоре Дачич и Боцан-Харченко отметили обоюдный интерес ко всестороннему развитию отношений РФ и Сербии, которые сейчас исключительно хороши, поэтому динамично развиваются.

«Рассмотрены особо значимые темы и другие сферы совместного интереса», — уточнили в МИД Сербии.

Посол РФ в Белграде в понедельник, 22 июля, вручил сербскому лидеру Александру Вучичу верительные грамоты​​​, а во вторник, 23 июля, Александр Боцан-Харченко принял глава МИД Ивица Дачич.