Глава МИД Сербии и посол РФ поддержали развитие сотрудничества
Сербский министр иностранных дел Ивица Дачич и российский посол Александр Боцан-Харченко во вторник, 23 июля, не только обсудили диалог Белграда и Москвы, но и выступили за дальнейшее развитие сотрудничества. По информации внешнеполитического ведомства Сербии, Дачич и Боцан-Харченко рассмотрели экономические отношения между Белградом и Москвой и сотрудничество в международных организациях, а также затронули вопрос Косово и Метохии.
В добросердечном разговоре Дачич и Боцан-Харченко отметили обоюдный интерес ко всестороннему развитию отношений РФ и Сербии, которые сейчас исключительно хороши, поэтому динамично развиваются.
«Рассмотрены особо значимые темы и другие сферы совместного интереса», — уточнили в МИД Сербии.
Посол РФ в Белграде в понедельник, 22 июля, вручил сербскому лидеру Александру Вучичу верительные грамоты, а во вторник, 23 июля, Александр Боцан-Харченко принял глава МИД Ивица Дачич.
Председник Александар Вучић примио је данас акредитивно писмо новоименованог амбасадора Руске Федерације у Србији Александра Боцана Харченка. pic.twitter.com/gomX3FW37C— Александар Вучић (@predsednikrs) 22 июля 2019 г.