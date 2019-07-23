Пять человек погибли во время оползня в Турции

Пять человек стали жертвами оползня в провинции Дюздже на северо-западе Турции. Еще двое пропали без вести. Об этом во вторник, 23 июля, сообщил министр окружающей среды и градостроительства Мурат Курум.

По его словам, сель сошел сразу на несколько населенных пунктов после того, как несколько дней шли проливные дожди. Тогда без вести пропавшими числились семь человек.

Спасатели уже обследовали постройки, которые находятся в районе стихийного бедствия. Ущерб нанесен 474 зданиям, в зоне риска оказались еще 66 зданий. Людей постепенно эвакуируют.