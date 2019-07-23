МИД РФ контактирует с Ираном по задержанным на танкере россиянам

Россия постоянно контактирует с Ираном по вопросу трех задержанных на британском танкере Stena Impero россиян. Об этом сообщил замминистра иностранных дел РФ Михаил Богданов во вторник, 23 июля.

«Есть контакт, посольство работает, все работают, все службы, все каналы задействованы, с иранцами плотный контакт», — заявил дипломат.

Ранее стало известно, что сотрудники посольства РФ в Иране пытаются установить связь россиянами, которые находятся на борту задержанного танкера. Напомним, ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) задержали 19 июля в Ормузском проливе в территориальных водах Ирана британский танкер Stena Impero. Его сопроводили в иранский порт Бендер-Аббас.

Экипаж танкера — 23 человека, включая трех россиян — остается на борту, однако судовладелец не может с ним связаться. По словам властей Ирана, экипаж судна здоров, а танкер стоит на якоре у порта. Владельцы судна подали заявку на посещение моряков на борту судна и ожидают ответа властей.