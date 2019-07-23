Право преимущественного приема детей в школу, где также проходят обучение их сестры и братья, закрепят в Семейном кодексе РФ. Законопроект с соответствующей поправкой в первом чтении приняла Госдума. Об этом 23 июля сообщает RT.

«Законопроект направлен на поддержку семей с детьми», — сказано на сайте нижней палаты парламента.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, есть ситуации, когда школы принимают одного ребенка, руководствуясь принципом проживания на территории, но при этом отказывают его родным — брату или сестре. Он подчеркнул, что такая ситуация неприемлема, ведь родителям приходится тратить утром больше времени на развозку детей по разным школам, а это — дополнительные трудности.

«Дети должны иметь возможность учиться в одной школе с братьями и сестрами», — заключил он.

По мнению заместителя Председателя Госдумы Ирины Яровой, юным школьникам будет комфортно учиться в той же школе, где учатся старшие братья или сестры. Она также отметила, что закон обеспечит организационное удобство для семей с детьми.

Авторами проекта стали несколько депутатов, в том числе замепред Госдумы Петр Толстой.