Мундепы вышли к МГИК с требованием не допускать нарушителей избирательного права

Муниципальные депутаты из разных округов Москвы пикетируют Мосизбирком, требуя не допускать на выборы в Мосгордуму нарушивших закон. Они подчеркивают, что закон един для всех. Призыв так называемой оппозиции зарегистрировать всех без исключений является нарушением законности априори, уверены они.

На пикет их подтолкнули действия «независимых» кандидатов, требующих быть допущенными до выборов, несмотря на то, что они были уличены в подделке подписных листов. Муниципальные депутаты, которые уже имеют опыт работы с избирателями и сбора подписей, выступают резко против допуска нарушителей на выборы в МГД. На плакатах пикетчиков написано: «Не допускай».

Представители так называемой оппозиции, которые постоянно говорят о верховенстве права, сами законом грубо пренебрегают. Пожалуй, наиболее вопиющий поступок оппозиционеров, решивших вступить в гонку за место в МГД — «сбор подписей» у покойных людей. В подписных листах некоторых желающих попасть в столичный парламент нашли имена умерших граждан. При этом подделка подписей является в России уголовно наказуемым деянием.

И это далеко не единственный скандал, в центре которого оказывается оппозиционная тусовка. Не попавшие на выборы «активисты» выводят людей на несогласованные митинги, подвергая граждан опасности. Тут не стоит забывать и том, что многие организаторы подобного рода акций неоднократно судимы.

Желающие пробраться во власть оппозиционеры сами отлично осознают, что нарушают закон. К примеру, руководитель Общественного штаба наблюдения за выборами Алексей Венедиктов ранее отмечал, что юрист навальновского ФБК Любовь Соболь «сама вычеркнула 150 подписей, сдав остальные». Видимо, протеже скандально известного видеоблогера рассчитывала, что фальсифицированные подписи признают в комиссии, не заметив подтасовок. Но при проверке документов вскрылся наглый подлог и Соболь отказали в регистрации в качестве кандидата в столичный парламент. Юристы же отмечают, что решение избирком принимал исключительно в рамках закона.

«Создается впечатление, что «независимые кандидаты» сами живут не по закону, а по своим «понятиям», и хотят, чтобы выборы прошли под их диктовку», — приводит слова пикетчиков Федеральное агентство новостей.

Оппозиция, осознающая провал, начала оказывать давление на Мосизбирком еще до конца кампании, штампуя бесчисленные петиции и проводя несанкционированные митинги. Кроме того, они продолжают давить на главу ЦИК Эллу Памфилову, которая вышла с больничного и во вторник провела встречу с «независимыми кандидатами».

Депутаты, которые выступают против допуска на выборы провокаторов, считают, что оппозиционеры не смогут предоставить суду ни одного аргумента в свою пользу. Потому им не остается ничего, кроме как оказывать давление на членов ОИК, МГИК и ЦИК.