Медведев раскритиковал слова хабаровского губернатора о пожаре в лагере

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев раскритиковал оправдания губернатора Хабаровского края по поводу пожара в палаточном лагере на базе отдыха «Холдоми». Об этом 23 июля сообщает RT.

Ранее на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Хабаровском крае в ночь на 23 июля случился пожар, в результате которого погибли четверо детей, еще 12 человек пострадали. Всего в лагере находилось более 180 детей.

«Смотрю, губернатор Хабаровского края Фургал сказал: «Никто и не знал, что есть палаточный лагерь, что он частный». Это что значит? Чья обязанность знать? Что это за заявление со стороны губернатора? Если никто не знал, значит они плохо исполняют свои обязанности, а если знали, то почему разрешили?» — цитирует агентство слова главы кабмина.

Премьер потребовал разобраться с проблемой и сообщить ему об итогах проверки.

Власти Хабаровского края ранее объявили трехдневный траур из-за гибели детей во время пожара в палаточном лагере. По факту ЧП следователи возбудили два уголовных дела по статьям «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», а также «Причинение смерти по неосторожности».