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15:26   23 Июля 2019
Россия

Медведев раскритиковал слова хабаровского губернатора о пожаре в лагере

Медведев раскритиковал слова хабаровского губернатора о пожаре в лагере

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев раскритиковал оправдания губернатора Хабаровского края по поводу пожара в палаточном лагере на базе отдыха «Холдоми». Об этом 23 июля сообщает RT. 

Ранее на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Хабаровском крае в ночь на 23 июля случился пожар, в результате которого погибли четверо детей, еще 12 человек пострадали. Всего в лагере находилось более 180 детей. 

«Смотрю, губернатор Хабаровского края Фургал сказал: «Никто и не знал, что есть палаточный лагерь, что он частный». Это что значит? Чья обязанность знать? Что это за заявление со стороны губернатора? Если никто не знал, значит они плохо исполняют свои обязанности, а если знали, то почему разрешили?» — цитирует агентство слова главы кабмина. 

Премьер потребовал разобраться с проблемой и сообщить ему об итогах проверки. 

Власти Хабаровского края ранее объявили трехдневный траур из-за гибели детей во время пожара в палаточном лагере. По факту ЧП следователи возбудили два уголовных дела по статьям «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», а также «Причинение смерти по неосторожности». 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #дети #пожар #политика #общество #хабаровский край

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