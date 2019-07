Германия готова провести конференцию по ситуации в Приднестровье

Посол Германии в Кишиневе Ангела Ганнингер во вторник, 23 июля, встретилась с молдавским вице-премьером Василием Шовой. По ее словам, Берлин готов провести в ближайшее время конференцию по оценке ситуации в Приднестровье. Германия поддерживает процесс урегулирования и посодействует организации новой баварской конференции под названием «Меры по укреплению доверия в процессе урегулирования приднестровского конфликта».

Немецкий посол обсудила с молдавским премьером процесс приднестровского урегулирования. Василий Шова призвал международных партнеров активно продвигать переговорный процесс, чтобы максимально быстро решить проблемы, с которыми сталкиваются жители обоих берегов Днестра.

По его словам, нужно финансировать важные проектные инициативы, которые способны стимулировать реальную реинтеграцию берегов.

