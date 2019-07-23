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15:35   23 Июля 2019
Весь мир

Германия готова провести конференцию по ситуации в Приднестровье

Германия готова провести конференцию по ситуации в Приднестровье

Посол Германии в Кишиневе Ангела Ганнингер во вторник, 23 июля, встретилась с молдавским вице-премьером Василием Шовой. По ее словам, Берлин готов провести в ближайшее время конференцию по оценке ситуации в Приднестровье. Германия поддерживает процесс урегулирования и посодействует организации новой баварской конференции под названием «Меры по укреплению доверия в процессе урегулирования приднестровского конфликта».

«Чтобы не только оценить развитие ситуации в рамках диалога между Кишиневом и Тирасполем, но и активизировать процесс»,  — добавила Ангела Ганнингер.

Немецкий посол обсудила с молдавским премьером процесс приднестровского урегулирования. Василий Шова призвал международных партнеров активно продвигать переговорный процесс, чтобы максимально быстро решить проблемы, с которыми сталкиваются жители обоих берегов Днестра.

По его словам, нужно финансировать важные проектные инициативы, которые способны стимулировать реальную реинтеграцию берегов. 

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Автор: Анатолий Кубарев
#германия #общество #весь мир #приднестровье

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