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15:34   23 Июля 2019
Россия

МЧС РФ проведет проверки детских лагерей и баз отдыха

МЧС РФ проведет проверки детских лагерей и баз отдыха

Глава МЧС России Евгений Зиничев заявил, что сотрудники ведомства проведут внеплановые проверки всех лагерей и баз отдыха, где проводят лето дети. Особое внимание уделят незарегистрированным палаточным лагерям.

«Органам Госпожнадзора в срочном порядке провести внеплановые проверки детских оздоровительных лагерей и других баз отдыха на соответствие обязательным требованиям пожарной безопасности», — заявил он.

При необходимости он распорядился принять жесткие меры как в отношении собственников, так и в отношении должностных лиц.

Напомним, в ночь на 23 июля в палаточном лагере в Хабаровском крае произошел пожар. Жертвами ЧП стали четыре ребенка.

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Автор: Виктория Разумовская
#детский лагерь #общество #база отдыха #мчс рф

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