Умер экс-премьер Госсовета КНР Ли Пэн

Бывший премьер Госсовета КНР Ли Пэн умер в Пекине. Ему было 90 лет. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая во вторник, 23 июля.

Отмечается, что в последние годы китайский политик тяжело болел. По данным СМИ, он ушел из жизни 22 июля в 23:11 по местному времени.

Ли Пэн был премьером Госсовета КНР с 1988 по 1998 год. Он подавил восстание на площади Тяньаньмэнь в Пекине 4 июня 1989 года. Тогда антиправительственные митинги парализовали жизнь в китайской столице. Для разгона демонстрантов власти применили силу. Жертвами стали, по разным данным, от 200 до 1000 человек.

С 1998 по 2003 годы Ли Пэн был председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей.