Москалькова призвала не загонять интернет в жесткие рамки

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во вторник, 22 июля, завила, что нельзя загонять интернет в жесткие рамки, а проникновение в личную жизнь ранит человека. По ее словам, нельзя тотально контролировать людей и тем самым лишать россиян права на свободу слова, свободу мысли, свободу убеждения, свободу обмена информации.

«Очень важно не загнать интернет в жесткие рамки», — сказала российский омбудсмен в ходе пленарного заседания в Совете Федерации.

Сенаторы внесли в Государственную думу законопроект, который предусматривает, что пользоваться электронной почтой в РФ смогут лишь идентифицированные в установленном правительством порядке пользователи​​​. Татьяна Москалькова отметила необходимость достигнуть баланса интересов.

Уполномоченный по правам человека в РФ объяснила, что ограничение личного пространства никому не нравится, а проникновение в личную жизнь ранит человека. Проект закона нужно проработать и детально прописать «понимание вредоносности нарушений».

«Потому что именно личное пространство делает человека личностью», — резюмировала омбудсмен.