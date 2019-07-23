Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Рябцева поддержала мундепов, требующих не допускать нарушителей закона на выборы в МГД

Рябцева поддержала мундепов, требующих не допускать нарушителей закона на выборы в МГД

 Гражданство РФ получили около семи тысяч жителей Донбасса

Гражданство РФ получили около семи тысяч жителей Донбасса
СБУ заподозрила украинских кинопрокатчиков в сотрудничестве с Россией

СБУ заподозрила украинских кинопрокатчиков в сотрудничестве с Россией

 Глава «Слуги народа» исключил амнистию для ополченцев Донбасса

Глава «Слуги народа» исключил амнистию для ополченцев Донбасса
Черногория подписала документ о завершении интеграции в НАТО

Черногория подписала документ о завершении интеграции в НАТО

Трамп заявил, что ЕС обдирает США

Трамп заявил, что ЕС обдирает США
Рябцева поддержала мундепов, требующих не допускать нарушителей закона на выборы в МГД

Рябцева поддержала мундепов, требующих не допускать нарушителей закона на выборы в МГД

 Гражданство РФ получили около семи тысяч жителей Донбасса

Гражданство РФ получили около семи тысяч жителей Донбасса
СБУ заподозрила украинских кинопрокатчиков в сотрудничестве с Россией

СБУ заподозрила украинских кинопрокатчиков в сотрудничестве с Россией

 Глава «Слуги народа» исключил амнистию для ополченцев Донбасса

Глава «Слуги народа» исключил амнистию для ополченцев Донбасса
Черногория подписала документ о завершении интеграции в НАТО

Черногория подписала документ о завершении интеграции в НАТО

Трамп заявил, что ЕС обдирает США

Трамп заявил, что ЕС обдирает США
15:09   23 Июля 2019
Россия

Милонов раскритиковал идею Вакарчука ввести закон о «сосуществовании с РФ»

Милонов раскритиковал идею Вакарчука ввести закон о «сосуществовании с РФ»

Депутат Государственной думы Виталий Милонов прокомментировал инициативу главы партии «Голос», украинского певца Святослава Вакарчука о создании нового закона, регламентирующего работу Москвы и Киева во всех областях. Свое мнение он высказал в разговоре с «360»

Милонов назвал заявление Вакарчука закона о «сосуществовании с Россией» недопустимым. Он отметил, что украинская сторона «хочет законсервировать» на низком уровне общение между людьми из обеих стран. 

«Выведем перспективу, что нормальные люди будут нормально общаться. Мы хотим, чтобы простые жители Украины не чувствовали этого громадного дискомфорта от придуманных ограничений. Вакарчук же хочет, чтобы это было максимально регламентировано», — сказал Милонов.

Депутат считает, что такой закон позволит русофобам «усложнять жизнь собственному народу», именно поэтому он считает инициативу глупой. 

«Под видом закона они сделают очередную акцию ухудшения отношений», — резюмировал депутат. 

Ранее депутат Госдумы также высказался об инициативе Вакарчука. Он посоветовал украинским политикам принять закон о признании Украины американской резервацией.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #законопроект #политика #милонов #общество #вакарчук

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...