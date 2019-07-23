Милонов раскритиковал идею Вакарчука ввести закон о «сосуществовании с РФ»

Депутат Государственной думы Виталий Милонов прокомментировал инициативу главы партии «Голос», украинского певца Святослава Вакарчука о создании нового закона, регламентирующего работу Москвы и Киева во всех областях. Свое мнение он высказал в разговоре с «360».

Милонов назвал заявление Вакарчука закона о «сосуществовании с Россией» недопустимым. Он отметил, что украинская сторона «хочет законсервировать» на низком уровне общение между людьми из обеих стран.

«Выведем перспективу, что нормальные люди будут нормально общаться. Мы хотим, чтобы простые жители Украины не чувствовали этого громадного дискомфорта от придуманных ограничений. Вакарчук же хочет, чтобы это было максимально регламентировано», — сказал Милонов.

Депутат считает, что такой закон позволит русофобам «усложнять жизнь собственному народу», именно поэтому он считает инициативу глупой.

«Под видом закона они сделают очередную акцию ухудшения отношений», — резюмировал депутат.

Ранее депутат Госдумы также высказался об инициативе Вакарчука. Он посоветовал украинским политикам принять закон о признании Украины американской резервацией.