«Яндекс» отказался комментировать законопроект об идентификации пользователей e-mail

Российская компания «Яндекс» отказалась комментировать законопроект о контроле над электронными письмами россиян. Документ внесли для рассмотрения в Госдуму 23 июля.

«Мы не комментируем эту тему», — сказал пресс-секретарь «Яндекса» Илья Грабовский «Политике Сегодня».

Оперативно узнать детали технической реализации инициативы у ее авторов не удалось. Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андреей Клишас и его заместители: Александра Башкина, Людмила Бокова и Александр Карлин оказались недоступны для звонков.

Согласно законопроекту, почтовые интернет-сервисы должны проводить идентификацию пользователей и проверять их сообщения на предмет запрещенной информации на территории РФ. Осуществлять проверку предлагается при помощи номера телефона граждан: информацию об абоненте службы получат от оператора.

Мера вынужденная, следует из справки к законопроекту (есть в распоряжении редакции). В 2019 году на электронную почту органов власти, социальных объектов, таких как школы, и операторов транспортной сети часто поступали сообщения о готовящихся террористических атаках. Из желания хулиганов «проверить качество и быстроту» работы правоохранителей и нарушить работу конкретных организаций многим гражданам и государству наносится серьезный ущерб, объясняют законодатели.

«Данный законопроект вводит понятие организатора сервиса электронной почты и возлагает на него обязанность обеспечивать передачу электронных сообщений только идентифицированных пользователей сети "Интернет". Идентификацию пользователей электронной почты предлагается осуществлять с использованием абонентского номера на основании договора об идентификации, заключаемого организатором сервиса электронной почты с оператором связи», — говорится в справке к основному документу.

Через полгода после вступления в силу закона правительство подготовит постановление: уточнит порядок ограничения передачи сообщений. Ответственным за подготовку документа предлагается назначить ФСБ, Минкомсвязи и Роскомнадзор.