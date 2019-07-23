Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Рябцева поддержала мундепов, требующих не допускать нарушителей закона на выборы в МГД

Рябцева поддержала мундепов, требующих не допускать нарушителей закона на выборы в МГД

 Гражданство РФ получили около семи тысяч жителей Донбасса

Гражданство РФ получили около семи тысяч жителей Донбасса
СБУ заподозрила украинских кинопрокатчиков в сотрудничестве с Россией

СБУ заподозрила украинских кинопрокатчиков в сотрудничестве с Россией

 Глава «Слуги народа» исключил амнистию для ополченцев Донбасса

Глава «Слуги народа» исключил амнистию для ополченцев Донбасса
Черногория подписала документ о завершении интеграции в НАТО

Черногория подписала документ о завершении интеграции в НАТО

Трамп заявил, что ЕС обдирает США

Трамп заявил, что ЕС обдирает США
Рябцева поддержала мундепов, требующих не допускать нарушителей закона на выборы в МГД

Рябцева поддержала мундепов, требующих не допускать нарушителей закона на выборы в МГД

 Гражданство РФ получили около семи тысяч жителей Донбасса

Гражданство РФ получили около семи тысяч жителей Донбасса
СБУ заподозрила украинских кинопрокатчиков в сотрудничестве с Россией

СБУ заподозрила украинских кинопрокатчиков в сотрудничестве с Россией

 Глава «Слуги народа» исключил амнистию для ополченцев Донбасса

Глава «Слуги народа» исключил амнистию для ополченцев Донбасса
Черногория подписала документ о завершении интеграции в НАТО

Черногория подписала документ о завершении интеграции в НАТО

Трамп заявил, что ЕС обдирает США

Трамп заявил, что ЕС обдирает США
15:04   23 Июля 2019
Россия

Глава ЦИК заявила о невозможности зарегистрировать всех желающих на выборы в Мосгордуму

Глава ЦИК заявила о невозможности зарегистрировать всех желающих на выборы в Мосгордуму

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова считает, что российское законодательство нуждается в существенных изменениях. По ее словам, зарегистрировать всех кандидатов в Мосгордуму — нереально.

Глава ЦИК в очередной раз напомнила, что незарегистрированные кандидаты имеют право обжаловать решение комиссий. Она пообещала, что представители ЦИКа будут присутствовать на заседаниях по рассмотрению жалоб.

«Я потребую, чтобы мы там тщательно, индивидуально разбирались, максимально открыто, чтобы ни у кого не было сомнений», — сказала она.

Ранее Памфилова подчеркнула, что Центризбирком является не политической, а правоприменительной организацией. Поэтому митинги никак не могут повлиять на ее решение. 

Напомним, несколько оппозиционных кандидатов, в том числе Любовь Соболь, Илья Яшин, Сергей Митрохин, Дмитрий Гудков, Сергей Троицкий, получили отказ в регистрации на выборах в столичную думу, поскольку в их подписных листах оказалось много брака. В некоторых случаях использовались данные умерших россиян.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#выборы #центризбирком #памфилова #мосгордума

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...