Глава ЦИК заявила о невозможности зарегистрировать всех желающих на выборы в Мосгордуму

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова считает, что российское законодательство нуждается в существенных изменениях. По ее словам, зарегистрировать всех кандидатов в Мосгордуму — нереально.

Глава ЦИК в очередной раз напомнила, что незарегистрированные кандидаты имеют право обжаловать решение комиссий. Она пообещала, что представители ЦИКа будут присутствовать на заседаниях по рассмотрению жалоб.

«Я потребую, чтобы мы там тщательно, индивидуально разбирались, максимально открыто, чтобы ни у кого не было сомнений», — сказала она.

Ранее Памфилова подчеркнула, что Центризбирком является не политической, а правоприменительной организацией. Поэтому митинги никак не могут повлиять на ее решение.

Напомним, несколько оппозиционных кандидатов, в том числе Любовь Соболь, Илья Яшин, Сергей Митрохин, Дмитрий Гудков, Сергей Троицкий, получили отказ в регистрации на выборах в столичную думу, поскольку в их подписных листах оказалось много брака. В некоторых случаях использовались данные умерших россиян.