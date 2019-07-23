Юнкер готов сотрудничать с новым премьером Великобритании

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил о желании сотрудничать с новым британским премьером. Сам глава ЕК должен покинуть пост в конце октября текущего года. Об этом сообщила представитель ЕК на брифинге.

Результаты выборов лидера Консервативной партии стали известны во вторник, 23 июля. Им стал бывший министр иностранных дел Борис Джонсон. Прежний лидер тори Тереза Мэй ушла в отставку в июне на фоне проблем вокруг Brexit. Мэй покинет пост 24 июля во второй половине дня, затем в должность вступит Джонсон.

«Председатель хочет работать с новым премьером наилучшим образом», — заявила представитель ЕК.

Она добавила, что Юнкер поздравляет Джонсона с избранием на пост главы Консервативной партии.