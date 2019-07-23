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14:46   23 Июля 2019
Россия

Пушков заявил, что при Джонсоне неизбежен Brexit

Пушков заявил, что при Джонсоне неизбежен Brexit

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал 23 июля в своем Twitter избрание Бориса Джонсона на пост премьера Великобритании.

По мнению Пушкова, при премьерстве Джонсона расставание Британии с Евросоюзом неизбежно. 

«Новым премьером Британии станет Б.Джонсон. Это почти наверняка означает скорый выход страны из ЕС. <…> Вместе с тем усилится внутренняя нестабильность в Британии, где около 50% — против Брекзита», — заявил Пушков в Twitter.

При этом автор аналитической программы «Постскриптум» отметил, что курс Великобритании во внешней политике «изменится мало». 

Ранее сообщалось, что новым премьер-министром Великобритании стал Борис Джонсон. В среду, 24 июля, политик вступит в должность. Он также пообещал осуществить Brexit до 31 октября 2019 года. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #великобритания #политика #джонсон #общество #весь мир

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