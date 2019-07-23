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14:51   23 Июля 2019
Россия

Памфилова предложила попавшимся на нарушениях кандидатам в МГД обжаловать решение комиссий

Памфилова предложила попавшимся на нарушениях кандидатам в МГД обжаловать решение комиссий

Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова в ходе встречи с независимыми кандидатами в Мосгордуму во вторник, 23 июля, заявила, что не прошедшие на выборы кандидаты имеют право на обжалование всех принятых решений.

Ряд кандидатов, в числе которых Любовь Соболь, Илья Яшин, Сергей Митрохин, Дмитрий Гудков, Сергей Троицкий и другие, получили отказ в регистрации на выборах в МГД в связи с тем, что в их подписных листах оказалось большое количество недостоверных подписей.

Ранее на одной из квартир в центре российской столицы правоохранители обнаружили целый «цех» по массовой подделке подписей в поддержку юриста ФБК Лобови Соболь, которая выдвинула свою кандидатуру в московский парламент. Подписные листы и агитки кандидата отчетливо запечатлены на видеозаписи.

Вскоре Член ОП и общественный деятель Илья Ремесло заявил, что члены Мосизбиркома обнаружили несоответствие в большинстве подписей независимых кандидатов в МГД. Кроме того, выяснилось, что некоторые использовали данные умерших россиян для фальсификации подписей.

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Автор: Ульяна Гербер
#памфилова #цик рф #мосгордума

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