СБУ заподозрила украинских кинопрокатчиков в сотрудничестве с Россией

Служба безопасности Украины (СБУ) подозревает все кинопрокатные компании страны в перечислении денег спецслужбам РФ и саботаже украинских фильмов. Об этом сообщает агентство «Украинские новости» со ссылкой на материалы суда во вторник, 23 июля.

Следствие ссылается на обращение одного из депутатов Рады. По его словам, украинский рынок кинопроката поделен между компаниями В&Н Film Distribution Company, Ukrainian Film Distribution, Kinomania, Volga Ukraine, Multi Media Distribution. Отмечается, что указанные юрлица — «дочки» российских компаний, их владельцы являются гражданами РФ.

В СБУ также завили, что в 2014-2016 годах спецслужбы России якобы заставляли кинопрокатчиков направлять часть доходов на финансирование массовых беспорядков, а также «саботировали» прокат украинских фильмов.

Напомним, Украина запретила ввозить в страну книги производства РФ и ввела квоты на украинский контент в радиоэфире.