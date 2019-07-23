Свыше 400 подворий Приамурье подтопило из-за циклона

Почти полтысячи придомовых территорий Амурской области оказались под водой из-за сильных ливней, рассказали в региональном управлении МЧС 23 июля.

Из-за циклона в ряде районов Приамурья ввели режим чрезвычайной ситуации. Людей, в частности детей, заблаговременно эвакуируют из села Ивановка и перевозят в места временного размещения. Все они получают горячую еду, воду и предметы первой необходимости.

Кроме этого пострадали более пяти участков дорог от населенного пункта Зея. По некоторым из них движение невозможно. Полностью отсутствует возможность добраться до поселка Гулик и села Ивановка, а поселки Огорон и Береговой остались без автосообщения. Отмечается, что в вышеперечисленных населенных пунктах есть запас провизии.