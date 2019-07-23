Свыше 20 боевых судов поучаствуют в камчатском параде на День ВМФ

Гости праздничных мероприятий в честь Дня Военно-морского флота на Камчатке увидят более 20 боевых кораблей, заявили в пресс-службе Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту 23 июля.

Береговая часть торжеств стартует в 12.00 по местному времени, о чем также оповестит полуденный выстрел. Продолжение будет в акватории Авачинской бухты: восемь кораблей, подлодок и судов выстроятся в парадную линию.

«В том числе малый ракетный корабль «Разлив», малый противолодочный корабль МПК-107, морской тральщик МТ-265, кабельное судно «Бирюса» и новейший морской транспорт вооружения «Академик Ковалев». Планируется, что строй замкнут два атомных подводных крейсера из состава Подводных сил ТОФ», — уточнили в пресс-службе.

В бухте также состоится военно-спортивный праздник, в котором задействуют 15 боевых кораблей и катеров. Они освободят захваченное судно, а также найдут и атакуют торпедами противолодочного корабля подлодку «противника».

На главной площади Петропавловска-Камчатского продемонстрируют различную технику, в частности ЗРК С-400 «Триумф» и «Панцирь», новейшие береговые комплексы «Бал» и «Бастион», а также танки Т-80БВ. Посетителей также ожидает военный оркестр, показательные выступления и даже флотская каша.