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7:21   23 Июля 2019
Россия

Девять человек пострадали при пожаре в палаточном городке

Девять человек пострадали при пожаре в палаточном городке

Экстренные службы Хабаровского края уточнили количество пострадавших и жертв после пожара в палаточном лагере горнолыжного курорта «Холдоми». Об этом сообщило РИА Новости 23 июля.

«По уточненным данным, пострадали десять человек, в том числе пять детей, один из них погиб, четыре ребенка госпитализированы в Солнечную районную больницу», — сообщил источник.

Пяти ребятам оказали амбулаторную медицинскую помощь, уточнил он. В общей сложности огонь поглотил почти две с половиной тысячи квадратных метров. В ликвидации пожара участвовали 28 человек и девять единиц техники.

В понедельник, 22 июля, в МЧС сообщили о пожаре в палаточном городке под Хабаровском. Согласно данным, 20 из 26 палаток лагеря сгорели. Всего там отдыхали 189 детей. Сообщалось, что трое находятся в реанимации с сильными ожогами, один ребенок погиб. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

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Автор: Анна Манц
#дети #пожар #хабаровский край #палаточный городок

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