Главу «Русского союза Латвии» могут посадить за поздравление

Член правления партии «Русский союз Латвии» и организатор «Тотального диктанта» в республике Александр Филей поздравил население с 79-й годовщиной свержения диктаторского националистического режима силами СССР. В ответ он получил уголовное дело от Службы госбезопасности страны.

Поздравление было опубликовано в социальной сети 17 июня. Напомним, после освобождения в Латвии была установлена советская власть. В публикации политик отметил, что страна, в частности «бедные малоземельные крестьяне, подневольные батраки, обездоленные рабочие и студенты», не сопротивлялись власти Советов.

Однако латвийское законодательство думает по другому. Так, дело в отношении Филея завели по уголовной статье «О действиях, публично прославляющих, отрицающих, оправдывающих военные преступления СССР против Латвии и ее жителей». Ему грозит тюрьма на срок до пяти лет, принудительные работы или штраф.

Однопартийцы обвиненного же пообещали помогать и поддерживать его. Более того, уголовное преследование, по их словам, нарушает право на свободу слова.