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6:54   23 Июля 2019
Россия

Росстандарт инициировал уменьшение парковочного места

Росстандарт инициировал уменьшение парковочного места

Парковочные места необходимо делать под «малолитражки», а не внедорожники, заявил глава проектно-технического комитета «Удобная дорога» при Росстандарте Александр Шумский в беседе с «Известиями».

Предварительный национальный стандарт «Экспериментальные технические средства повышения эффективности и безопасности дорожного движения», который предлагает уменьшить габариты машино-места, проходит общественное обсуждение, указано в публикации. Согласно документу, парковочное место хотят уменьшить на 50 сантиметров в ширину и 30 в длину.

На данный момент его габариты для легкового автомобиля составляют 5,3 на два с половиной метра. Это прописано в СНиП «Стоянки автомобилей» 2011 года. Новые же правила предлагают менять размер машино-место в зависимости от того, под каким углом оно находится по отношению к проезжей части.

«Мы проводили исследование на Бульварном кольце в Москве, смотрели, насколько плотно стоят автомобили. То есть опытным путем определили оптимальные размеры», — отметил Шумский.

Росстандарт инициировал уменьшение парковочного места

Ряд улиц не вмещает парковочные места нынешних стандартов, поэтому их там может вообще не появиться. Новые габариты могут помочь в этом, однако они не предназначены для больших автомобилей, подметил глава комитета.

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Автор: Анна Манц
#автомобиль #парковка #росстандарт

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