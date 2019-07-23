Южная Корея обвинила Россию в нарушении воздушных границ
Самолеты Военно-воздушных сил России дважды нарушили воздушное пространство Южной Кореи, утверждает агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов вооруженных сил республики 23 июля.
Отмечается, что инцидент произошел в районе Японского моря. В ответ в воздух поднялись южнокорейский истребили и произвели предупредительные выстрелы, указано в публикации.
В Комитете начальников штабов уточнили, что вторжение произошло возле восточного острова Докдо рано утром. Оба раза полет длился порядка трех минут. В ведомстве не исключают, что нарушение может быть случайным.
Russian aircraft violates S. Korea's airspace above East Sea twice https://t.co/vyxiWNrrtn— Yonhap News Agency (@YonhapNews) 23 июля 2019 г.