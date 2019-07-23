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 Южная Корея обвинила Россию в нарушении воздушных границ

Южная Корея обвинила Россию в нарушении воздушных границ
5:39   23 Июля 2019
Весь мир

Южная Корея обвинила Россию в нарушении воздушных границ

Южная Корея обвинила Россию в нарушении воздушных границ

Самолеты Военно-воздушных сил России дважды нарушили воздушное пространство Южной Кореи, утверждает агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов вооруженных сил республики 23 июля.

Отмечается, что инцидент произошел в районе Японского моря. В ответ в воздух поднялись южнокорейский истребили и произвели предупредительные выстрелы, указано в публикации.

В Комитете начальников штабов уточнили, что вторжение произошло возле восточного острова Докдо рано утром. Оба раза полет длился порядка трех минут. В ведомстве не исключают, что нарушение может быть случайным.

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Автор: Анна Манц
#россия #ввс #военные #южная корея #нарушение #воздушное пространство

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