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США созывают коалицию для патрулирования Ормузского пролива

США созывают коалицию для патрулирования Ормузского пролива

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6:04   23 Июля 2019
Весь мир

США созывают коалицию для патрулирования Ормузского пролива

США созывают коалицию для патрулирования Ормузского пролива

Коалиция во главе США, которая будет патрулировать Ормузский пролив, пополнится странами со всего света, заявил государственный секретарь Штатов Майк Помпео. Он заявил об этом в интервью телекомпании WFTV-9 23 июля.

Вашингтон намерен «изменить поведение» Ирана. Коалиция, по его словам, сохранит морские торговые пути в проливе открытыми. Вместе с тем, Штаты не хотят войны с исламской республикой.

«Мы просто хотим, чтобы они прекратили участвовать в террористической деятельности по всему миру. Нельзя, чтобы они продолжили работу по созданию ядерного оружия», — заявил Помпео.

Ранее Государственный департамент уже заявлял о создании коалиции. Речь шла о программе Sentinel.

США созывают коалицию для патрулирования Ормузского пролива

19 июля стало известно, что Корпус стражей исламской революции задержал в Ормузском проливе нефтяной танкер Британии Stena Impero. Причиной, по утверждению военных, стало нарушение международных правил. Судно сопроводили к берегу, чтобы проверить его.

Глава министерства иностранных дел Великобритании Джереми Хант подтвердил данные, уточнив, что танкер шел под либерийским флагом. Согласно данным трекинг-сервиса Refinitiv, речь идет о корабле Mesdar.

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Автор: Анна Манц
#сша #коалиция #помпео #ормузский пролив

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