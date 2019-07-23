Сгоревший палаточный лагерь последний раз проверяли в феврале

Детский палаточный лагерь горнолыжного курорта «Холдоми», где ранее произошел пожар, в результате которого погиб ребенок, последний раз проходил плановую проверку в феврале. Об этом рассказала глава управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю Татьяна Зайцева на заседании комиссии по чрезвычайному происшествию.

«Роспотребнадзор давал санитарно-эпидемиологическое заключение на стационарные помещения в октябре прошлого года», — начала она.

В феврале прошла плановая проверка. На тот момент туристическая база работала, но палаток на ней не было. Официально городок существовал прошлым летом во время проведения форума «Амур».

«В этом летнем сезоне лагерь не проверялся. Следующая плановая проверка должна была пройти в августе 2019 года», — отметила Зайцева.

Руководитель также добавила, что лагерь находился на водяном отоплении.

Ранее в МЧС сообщили о пожаре в палаточном городке под Хабаровском. Согласно данным, 20 из 26 палаток лагеря сгорели. Всего там отдыхали 189 детей, трое из которых находятся в реанимации с сильными ожогами, еще один погиб. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».