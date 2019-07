Конгресс и администрация США договорились насчет госдолга и бюджета

Администрация и конгресс Америки достигли договоренностей по поводу потолка государственного долга и двухгодичного бюджета, заявил президент США Дональд Трамп в Twitter.

I am pleased to announce that a deal has been struck with Senate Majority Leader Mitch McConnell, Senate Minority Leader Chuck Schumer, Speaker of the House Nancy Pelosi, and House Minority Leader Kevin McCarthy - on a two-year Budget and Debt Ceiling, with no poison pills....