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5:07   23 Июля 2019
Весь мир

Конгресс и администрация США договорились насчет госдолга и бюджета

Конгресс и администрация США договорились насчет госдолга и бюджета

Администрация и конгресс Америки достигли договоренностей по поводу потолка государственного долга и двухгодичного бюджета, заявил президент США Дональд Трамп в Twitter.

Он отметил, что это — настоящий компромисс, который станет еще одной большой победой для американских военных и ветеранов.

Конгресс и администрация США договорились насчет госдолга и бюджета

Лидеры демократов в палате представителей Нэнси Пелоси и сенате Чак Шумер подтвердили заявления Трампа в совместном заявлении. Согласно их данным, лимит долга договорились приостановить до 31 июля 2021 года. Данный вопрос поднимут на голосование в Конгрессе.

Напомним, что Штаты достигли ранее установленный «потолок» госдолга, который равен 22 триллионам долларов. Вашингтонский Центр двухпартийной политики США ранее отмечал, что в первой половине сентября Америка может столкнуться с дефолтом.

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Автор: Анна Манц
#сша #трамп #бюджет #госдолг

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