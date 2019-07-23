Конгресс и администрация США договорились насчет госдолга и бюджета

Администрация и конгресс Америки достигли договоренностей по поводу потолка государственного долга и двухгодичного бюджета, заявил президент США Дональд Трамп в Twitter.

I am pleased to announce that a deal has been struck with Senate Majority Leader Mitch McConnell, Senate Minority Leader Chuck Schumer, Speaker of the House Nancy Pelosi, and House Minority Leader Kevin McCarthy - on a two-year Budget and Debt Ceiling, with no poison pills.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 июля 2019 г.

Он отметил, что это — настоящий компромисс, который станет еще одной большой победой для американских военных и ветеранов.

....This was a real compromise in order to give another big victory to our Great Military and Vets! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 июля 2019 г.

Лидеры демократов в палате представителей Нэнси Пелоси и сенате Чак Шумер подтвердили заявления Трампа в совместном заявлении. Согласно их данным, лимит долга договорились приостановить до 31 июля 2021 года. Данный вопрос поднимут на голосование в Конгрессе.

Напомним, что Штаты достигли ранее установленный «потолок» госдолга, который равен 22 триллионам долларов. Вашингтонский Центр двухпартийной политики США ранее отмечал, что в первой половине сентября Америка может столкнуться с дефолтом.