Черная икра подешевела более чем в два раза с 2010 года
Глава Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Герман Зверев рассказал о причинах спада цен на отечественную черную икру в интервью РИА Новости 23 июля.
Он рассказал, что в прошлом году было собрано почти 44 тонны осетровой икры, из которых только 7,8 тонн ушли на экспорт. Средняя оптовая стоимость за килограмм составила порядка 42 тысяч рублей, что в два с половиной раза дешевле цен 2010 года.
Причин для такой разницы в стоимости несколько. На нее, во-первых, влияет порода рыбы. Девять лет назад основным «производителем» деликатеса была белуга. Второй фактор — способ добычи.
«Дело в том, что существует икра двух видов: «дойная» — в рыбу вводят препараты, которые ускоряют выброс икры, и «забойная» — рыбу сначала доращивают до определенного возраста и затем забирают икру. «Забойная» икра более качественная и дорогая», — объяснил он.
Однако главная причина — увеличение предложения. Этому способствует серьезное развитие аквакультуры и значительный рост импорта, в частности контрабанды. В последнем превалирует низкая стоимость продукта.
«Так, в прошлом году импорт черной икры из Китая составил почти 18 тонн», — подытожил эксперт.