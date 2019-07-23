Черная икра подешевела более чем в два раза с 2010 года

Глава Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Герман Зверев рассказал о причинах спада цен на отечественную черную икру в интервью РИА Новости 23 июля.

Он рассказал, что в прошлом году было собрано почти 44 тонны осетровой икры, из которых только 7,8 тонн ушли на экспорт. Средняя оптовая стоимость за килограмм составила порядка 42 тысяч рублей, что в два с половиной раза дешевле цен 2010 года.

Причин для такой разницы в стоимости несколько. На нее, во-первых, влияет порода рыбы. Девять лет назад основным «производителем» деликатеса была белуга. Второй фактор — способ добычи.

«Дело в том, что существует икра двух видов: «дойная» — в рыбу вводят препараты, которые ускоряют выброс икры, и «забойная» — рыбу сначала доращивают до определенного возраста и затем забирают икру. «Забойная» икра более качественная и дорогая», — объяснил он.

Однако главная причина — увеличение предложения. Этому способствует серьезное развитие аквакультуры и значительный рост импорта, в частности контрабанды. В последнем превалирует низкая стоимость продукта.