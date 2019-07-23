Почти 90% россиян не делали татуировки

Всероссийский центр изучения общественного мнения узнал у россиян есть ли у них татуировки, а также как они относятся к этому виду модификаций тела.

Согласно данным, у 88 процентов опрошенных никогда не было «нательных рисунков», 11 процентов имеют их сейчас и один процент респондентов свел их. Вместе с тем, 96 процентов россиян в ближайшие два года не собираются идти на прием к тату-мастеру.

58 процентов человек нейтрально относятся к татуированным людям, 27 процентов — осуждают таких, а 15 — понимают и даже поддерживают любителей такого вида искусства.

Порядка половины россиян уверены, что татуировка — это не более чем желание выделиться. Чуть меньше людей считают, что это модно. Треть опрошенных и вовсе указала, что тату является знаком «отсидки».

Вместе с тем, 11 процентов татуированных украсили себя в знак принадлежности к какой-либо группе. 30 процентов решились на это «по глупости», причем чаще всего так отвечали люди старше 60 лет. Треть сделала тату в армии, а пятая часть не может обосновать решение.

27 процентов респондентов хотели бы свести «рисунок» со своего тела. Среди причин: чувство стыда и неприличия (34 процента), низкое качество и визуальная непривлекательность (33 процента), а также простое «надоело» (16 процентов).

Опрос «ВЦИОМ-Спутник» состоялся 9 июля. Специалисты по телефону пообщались с 1,6 тысячью совершеннолетних граждан со свей России. Статистическая погрешность не превышает двух с половиной процентов.