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3:51   23 Июля 2019
Россия

Прокуратура проверит сгоревший палаточный лагерь в Хабаровском крае

Прокуратура проверит сгоревший палаточный лагерь в Хабаровском крае

Оперативная группа прокуратуры Хабаровского края отправилась на горнолыжный курорт «Холдоми», где сгорел детский палаточный лагерь, информировали в региональном ведомстве 23 июля.

Ранее в МЧС сообщили о пожаре в палаточном городке. Согласно данным, 20 из 26 палаток лагеря сгорели. Всего там отдыхали 189 детей, трое из которых находятся в реанимации, еще один погиб. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Представители прокуратуры оценят законность организации лагеря, обеспечение правил пожарной безопасности и исполнение закона о детском отдыхе. Прокурор Солнечного района признал, что возбуждение уголовного делопроизводства законно. Ведомство контролирует расследование инцидента.

Прокуратура проверит сгоревший палаточный лагерь в Хабаровском крае

Районный глава Виктор Старков рассказал, что пострадавшие дети получили «очень сильные ожоги» и находятся на аппарате искусственной вентиляции легких.

«Главврач Солнечной ЦРБ консультируется с Москвой, с Хабаровском, делается все, но состояние очень тяжелое», — добавил он.

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Автор: Анна Манц
#дети #пожар #прокуратура #хабаровский край #палаточный городок

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