ЕКА при помощи РФ раскрыло местоположение секретных спутников США

Европейское космическое агентство опубликовало информацию о местонахождении секретных спутников Штатов на геостационарной орбите, которая находится на высоте 35,7 тысяч километров. Документом ЕКА поделилось РИА Новости 23 июля.

Отмечается, что в исследовании, в частости, использовали данные телескопов Межгосударственной корпорации «Вымпел», Института прикладной математики имени Келдыша РАН и Астрономического научного центра. Всего в каталоге представлены свыше полутора тысяч объектов, из которых 529 — это спутники под управлением, а остальное — космический мусор.

Специалисты узнали местоположение американских спутников GSSAP, Orion, Mercury и CLIO, которое является секретным и не публикуются Военно-воздушными силами США. Согласно данным специализированного портала space.skyrocket.de, аппараты предназначены для разведки космического пространства или для шпионажа за радиотехникой.

Стоит отметить, что в апреле фонд Америки «За безопасный мир» выпустил отчет о мировых системах противокосмической обороны. В нем указано, что GSSAP неоднократно приближался к военным и гражданским космическим аппаратам России и Китая для инспекции.