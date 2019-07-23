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3:15   23 Июля 2019
Россия

СП предупредила об угрозе срыва авиасообщения над Москвой

СП предупредила об угрозе срыва авиасообщения над Москвой

Аудиторы Счетной палаты рассказали о срыве сроков реконструкции столичного аэропорта «Домодедово», что может стать причиной перебоев работы не только в самой воздушной гавани, но и во всем Московском авиационном узле. Об этом сообщила «Российская газета» со ссылкой на отчет органа 23 июля.

Росавиация и аэропорт должны были реконструировать взлетно-посадочную полосу № 1 и вторую летную зону, а также построить новую полосу для взлета и посадки самолетов. Проверка показала не только срыв сроков, но и ненадлежащее качество работ.

«Бюджетные ассигнования в размере 1 802,2 миллиона рублей израсходованы без достижения ожидаемого результата», — указано в отчете СП.

Новую полосу не ввели в эксплуатацию, тогда как старую уже частично разобрали. Именно это может стать причиной перебоев авиасообщения над Москвой в случае закрытия первой полосы или чрезвычайной ситуации.

СП предупредила об угрозе срыва авиасообщения над Москвой

Вместе с тем, аудиторы пришли к выводу о неэффективном расходовании бюджетных средств, ведь для завершения строительства требуется еще порядка 1,8 миллиардов рублей.

Ожидалось, что реконструкция увеличит пропускную способность Домодедова до 90 самолетов в час, однако она снизилась до 80. Для сравнения, в 2013 году показатель был на отметке 84. Пассажиропоток упал практически на полтора миллиона людей — до 29,4 миллионов.

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Автор: Анна Манц
#домодедово #счетная палата #реконструкция

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