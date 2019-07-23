Венесуэла вновь осталась без электричества

Ряд районов Каракаса и 16 штатов Венесуэлы обесточены, сообщило издание El Nacional 23 июля. Отмечается, что отключение электричества стартовало в 16.40 понедельника по местному времени, 23.40 по московскому.

Национальная электроэнергетическая корпорация республики написала в Twitter, что сотрудники работают над оперативным устранением проблемы.

#Ahora se registra avería en el Cto. Conde afectando los sectores: San Bernardino, Sarria. Personal operativo se encuentra realizando maniobras para restablecer el servicio eléctrico a la brevedad posible. @FBritoMaestre — CORPOELEC Informa (@CORPOELECinfo) 22 июля 2019 г.

Источник в венесуэльском правительстве в комментарии РИА Новости и вовсе заявил, что отключение затронуло всю страну. В министерстве коммуникаций отметили, что возможная причина инцидента — электромагнитная атака.

В марте на самой крупной ГЭС Венесуэлы «Эль-Гури», штат Боливар, произошла авария, результатом которой стало обесточивание 20 из 23 штатов республики. Тогда государственные учреждения и предприятия не работали практически неделю.