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2:54   23 Июля 2019
Весь мир

Венесуэла вновь осталась без электричества

Венесуэла вновь осталась без электричества

Ряд районов Каракаса и 16 штатов Венесуэлы обесточены, сообщило издание El Nacional 23 июля. Отмечается, что отключение электричества стартовало в 16.40 понедельника по местному времени, 23.40 по московскому.

Национальная электроэнергетическая корпорация республики написала в Twitter, что сотрудники работают над оперативным устранением проблемы.

Источник в венесуэльском правительстве в комментарии РИА Новости и вовсе заявил, что отключение затронуло всю страну. В министерстве коммуникаций отметили, что возможная причина инцидента — электромагнитная атака.

Венесуэла вновь осталась без электричества

В марте на самой крупной ГЭС Венесуэлы «Эль-Гури», штат Боливар, произошла авария, результатом которой стало обесточивание 20 из 23 штатов республики. Тогда государственные учреждения и предприятия не работали практически неделю.

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Автор: Анна Манц
#электричество #венесуэла

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