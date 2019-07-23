«Музей отвратительной еды» осел в Швеции

Выставка «Музей отвратительной еды» будет на постоянной основе действовать в торговом центре города Мальме в Швеции, так как сыскала большую популярность не только у туристов, но и у местного населения.

Гости смогут познакомиться с 80-ю деликатесами с дурной славой. Более того, посетители не только их увидят, но и понюхают, а при желании попробуют. В частности, на выставке представлены небезызвестный дуриан, который обладает специфическим запахом, но приятным вкусом, шотландский хаггис, то есть бараний желудок, который начинен потрохами, и сыр из Сардинии касу марцу с личинками мух.

Впервые «Музей отвратительной еды» открыл двери в Мальме в конце прошлого года и проработал до 27 января текущего. После состоялось международное турне. Из-за большого ажиотажа организаторы решили сделать выставку постоянной.

Инициаторы идеи уверены, что во время посещения их детища гости могут пересмотреть отношение к отвратительной еде. К тому же, предпочтения со временем меняются. Например, два века назад лобстеры были едой нищих, а сейчас их мясо стало дорогостоящим деликатесом.