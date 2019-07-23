Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Свыше 400 подворий Приамурье подтопило из-за циклона

Свыше 400 подворий Приамурье подтопило из-за циклона

 Свыше 20 боевых судов поучаствуют в камчатском параде на День ВМФ

Свыше 20 боевых судов поучаствуют в камчатском параде на День ВМФ
Главу «Русского союза Латвии» могут посадить за поздравление

Главу «Русского союза Латвии» могут посадить за поздравление

 Вакарчук предложил закон о сосуществовании Украины и России

Вакарчук предложил закон о сосуществовании Украины и России
США созывают коалицию для патрулирования Ормузского пролива

США созывают коалицию для патрулирования Ормузского пролива

 Южная Корея обвинила Россию в нарушении воздушных границ

Южная Корея обвинила Россию в нарушении воздушных границ
Свыше 400 подворий Приамурье подтопило из-за циклона

Свыше 400 подворий Приамурье подтопило из-за циклона

 Свыше 20 боевых судов поучаствуют в камчатском параде на День ВМФ

Свыше 20 боевых судов поучаствуют в камчатском параде на День ВМФ
Главу «Русского союза Латвии» могут посадить за поздравление

Главу «Русского союза Латвии» могут посадить за поздравление

 Вакарчук предложил закон о сосуществовании Украины и России

Вакарчук предложил закон о сосуществовании Украины и России
США созывают коалицию для патрулирования Ормузского пролива

США созывают коалицию для патрулирования Ормузского пролива

 Южная Корея обвинила Россию в нарушении воздушных границ

Южная Корея обвинила Россию в нарушении воздушных границ
2:37   23 Июля 2019
Весь мир

«Музей отвратительной еды» осел в Швеции

«Музей отвратительной еды» осел в Швеции

Выставка «Музей отвратительной еды» будет на постоянной основе действовать в торговом центре города Мальме в Швеции, так как сыскала большую популярность не только у туристов, но и у местного населения.

Гости смогут познакомиться с 80-ю деликатесами с дурной славой. Более того, посетители не только их увидят, но и понюхают, а при желании попробуют. В частности, на выставке представлены небезызвестный дуриан, который обладает специфическим запахом, но приятным вкусом, шотландский хаггис, то есть бараний желудок, который начинен потрохами, и сыр из Сардинии касу марцу с личинками мух.

«Музей отвратительной еды» осел в Швеции

Впервые «Музей отвратительной еды» открыл двери в Мальме в конце прошлого года и проработал до 27 января текущего. После состоялось международное турне. Из-за большого ажиотажа организаторы решили сделать выставку постоянной.

Инициаторы идеи уверены, что во время посещения их детища гости могут пересмотреть отношение к отвратительной еде. К тому же, предпочтения со временем меняются. Например, два века назад лобстеры были едой нищих, а сейчас их мясо стало дорогостоящим деликатесом.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#швеция #музей #еда

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...