Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Свыше 400 подворий Приамурье подтопило из-за циклона

Свыше 400 подворий Приамурье подтопило из-за циклона

 Свыше 20 боевых судов поучаствуют в камчатском параде на День ВМФ

Свыше 20 боевых судов поучаствуют в камчатском параде на День ВМФ
Главу «Русского союза Латвии» могут посадить за поздравление

Главу «Русского союза Латвии» могут посадить за поздравление

 Вакарчук предложил закон о сосуществовании Украины и России

Вакарчук предложил закон о сосуществовании Украины и России
США созывают коалицию для патрулирования Ормузского пролива

США созывают коалицию для патрулирования Ормузского пролива

 Южная Корея обвинила Россию в нарушении воздушных границ

Южная Корея обвинила Россию в нарушении воздушных границ
Свыше 400 подворий Приамурье подтопило из-за циклона

Свыше 400 подворий Приамурье подтопило из-за циклона

 Свыше 20 боевых судов поучаствуют в камчатском параде на День ВМФ

Свыше 20 боевых судов поучаствуют в камчатском параде на День ВМФ
Главу «Русского союза Латвии» могут посадить за поздравление

Главу «Русского союза Латвии» могут посадить за поздравление

 Вакарчук предложил закон о сосуществовании Украины и России

Вакарчук предложил закон о сосуществовании Украины и России
США созывают коалицию для патрулирования Ормузского пролива

США созывают коалицию для патрулирования Ормузского пролива

 Южная Корея обвинила Россию в нарушении воздушных границ

Южная Корея обвинила Россию в нарушении воздушных границ
2:03   23 Июля 2019
Россия

«Роскосмосу» направили обоснование безопасности космотуризма

«Роскосмосу» направили обоснование безопасности космотуризма

Компания «КосмоКурс» отправила в государственную корпорацию «Роскосмос» пояснительную записку о создании ракетной системы для суборбитальных путешествий, рассказал генеральный директор организации Павел Пушкин в интервью РИА Новости 23 июля.

В материалах обоснована техническая реализуемость и безопасность такого туризма, уточнил он.

Госкорпорация ранее выдала компании лицензию на космическую деятельность. «КосмоКурс» подписал контракт о строительстве космодрома под Нижним Новгородом, первая очередь которого должна быть реализована уже через четыре года. В 2020 году ожидается открытие стенда для испытаний, где будут проходить тесты двигателей.

Вместе с тем, организация занимается разработкой одноступенчатой ракеты и корабля на семь мест. Технику хотят изготавливать в Подмосковье. Первый полет планируется осуществить в 2025 году. Он продлится 15 минут, пять из которых туристы будут испытывать невесомость. Ориентировочная стоимость билета колеблется от 200 до 250 тысяч долларов. В год будет проходить до 115 пусков, что позволит отправлять с столь необычное путешествие около 700 человек ежегодно.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#туризм #космос #роскосмос #космокурс

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...