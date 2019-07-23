«Роскосмосу» направили обоснование безопасности космотуризма

Компания «КосмоКурс» отправила в государственную корпорацию «Роскосмос» пояснительную записку о создании ракетной системы для суборбитальных путешествий, рассказал генеральный директор организации Павел Пушкин в интервью РИА Новости 23 июля.

В материалах обоснована техническая реализуемость и безопасность такого туризма, уточнил он.

Госкорпорация ранее выдала компании лицензию на космическую деятельность. «КосмоКурс» подписал контракт о строительстве космодрома под Нижним Новгородом, первая очередь которого должна быть реализована уже через четыре года. В 2020 году ожидается открытие стенда для испытаний, где будут проходить тесты двигателей.

Вместе с тем, организация занимается разработкой одноступенчатой ракеты и корабля на семь мест. Технику хотят изготавливать в Подмосковье. Первый полет планируется осуществить в 2025 году. Он продлится 15 минут, пять из которых туристы будут испытывать невесомость. Ориентировочная стоимость билета колеблется от 200 до 250 тысяч долларов. В год будет проходить до 115 пусков, что позволит отправлять с столь необычное путешествие около 700 человек ежегодно.