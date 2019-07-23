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1:26   23 Июля 2019
Ближнее зарубежье

Вакарчук предложил закон о сосуществовании Украины и России

Вакарчук предложил закон о сосуществовании Украины и России

Глава украинских партии «Голос» и музыкальной группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук инициировал создание закона о сосуществовании со «страной-агрессором», то есть Россией. Он побеседовал с агентством «Укринформ».

Музыкант отметил, что Украина «очень страдает от политики двойных стандартов». Страна зачастую не хочет быть ответственной во многих сферах, поэтому открыт вопрос о «моральной ответственности людей».

«Например, почему одни люди принципиально не ездят на гастроли в страну-агрессор, а другие, напротив, активно гастролируют в России», — сказал он.

Он предложил принять документ, который четко разграничил бы «что можно, а что — нет». Закон он условно назвал «О сосуществовании с государством-агрессором».

Согласно последним данным, партия «Голос» вошла в Верховную Раду с поддержкой порядка шести процентов. Президент Украины Владимир Зеленский намерен обсудить с Вакарчуком создание коалиции. Кроме этого, глава избирательной кампании партии музыканта заявляла, что глава «Голоса» может занять должность премьера.

Вакарчук предложил закон о сосуществовании Украины и России

В январе 2015 года Верховная Рада утвердила закон, согласно которому Россия признана «страной-агрессором». Киев неоднократно обвинял Москву в якобы вмешательстве во внутренние дела страны. Кремль же отрицает заявления, а также отмечает заинтересованность в скорейшем преодолении кризиса и гражданской войны на Украине.

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Автор: Анна Манц
#россия #украина #голос #вакарчук

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