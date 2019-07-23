Дмитрий Гудков на вопросы журналистов о поездке в Варну ответил рукоприкладством и бранью

Старший и младший Гудковы — Дмитрий и Михаил — накануне вернулись в Россию из Варны. Их самолет приземлился в столичном Домодедове в 23.17 понедельника, 22 июля.

В Варне у них семейный бизнес, а если точнее — компания «Мари Хаус». Она поровну поделена между сыном, отцом, матерью и сестрой. Стоит отметить, что при подаче декларации накануне выборов в Государственную думу в 2011 году Дмитрий «забыл» указать это дело. Да и в принципе разговоров о нем не любит.

Журналисты встретили часть семьи Гудковых вопросами о поездке. Однако отец и сын неадекватно отреагировали на вопросы о том, связан ли вояж с провалом оппозиции на выборах в Московскую городскую думу, нужен ли он был для получения дальнейших указаний от спонсоров или все же они летали, чтобы проверить деятельность собственной «Мари Хаус».

Гудков-старший, видимо, в силу возраста, решил отмолчаться, а младший пошел в атаку на представителей СМИ. Он отталкивал съемочную группу, вырывал из рук смартфоны, матерился, угрожал расправой и пообещал «найти» неугодных. Стоит отметить, что ситуация выглядела будто бы ее заранее спланировали. Возможно, это и было одним из указаний спонсоров «оппозиции».

Ранее Гудкову-младшему отказали в регистрации на выборы в Мосгордуму из-за большого количества недействительных подписей. По этой же причине недопуск получили протеже блогера Алексея Навального Любовь Соболь и Иван Жданов, которые вместе работают в так называемом ФБК.