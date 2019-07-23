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0:50   23 Июля 2019
Весь мир

Евросоюз готов работать с обновленной Радой

Евросоюз готов работать с обновленной Радой

Новое правительство Украины несет ответственность за оправдание надежд украинцев, заявили в дипломатической службе Европейского союза. РИА Новости поделилось заявлением ведомства.

Согласно материалу, ЕС ожидает развития политических связей, дальнейшей экономической интеграции страны в объединение, а также проведения необходимых для вступления реформ.

«Эти реформы включают в себя укрепление верховенства закона, борьбу с коррупцией, энергетическую и макроэкономическую стабильность в интересах граждан Украины», — уточнили в сообщении.

Европейские политики выразили надежду на более тесное сотрудничество в новыми властями, в частности с Верховной Радой.

Евросоюз готов работать с обновленной Радой

21 июля состоялись внеочередные парламентские выборы на Украине. Согласно данным, после обработки более 85 процентов голосов вперед вырвалась президентская партия «Слуга народа», набрав почти 43 процента поддержки. За ней идет «Оппозиционная платформа — за жизнь», потом «Европейская солидарность» экс-главы Петра Порошенко. Пятерку лидеров замыкают «Батькивщина» и «Голос».

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Автор: Анна Манц
#евросоюз #украина #выборы #рада

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