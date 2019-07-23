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1:31   23 Июля 2019
Весь мир

Ливийский аэропорт «Митига» приостановил работу из-за ракетной атаки

Ливийский аэропорт «Митига» приостановил работу из-за ракетной атаки

Аэропорт «Митига», который располагается у ливийской столицы Триполи, временно закрыли после ракетного обстрела, сообщил телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на представителя воздушной гавани.

Отмечается, что работа будет приостановлена «до дальнейших распоряжений». В администрации «Митиги» не рассказали, кто открыл огонь, есть ли разрушения или жертвы в результате обстрела.

В середине мая в Ливии задержали двух россиян, которые работают в Фонде защиты национальных ценностей и и проводили социологические, культурологические и политические исследования. Отмечается, удерживающие российских сотрудников пытались шантажировать министерство иностранных дел РФ. Более того, поступали сообщения о пытках.

Ливийский аэропорт «Митига» приостановил работу из-за ракетной атаки

Глава фонда Александр Малькевич накануне, 22 июля, потребовал вернуть на родину всех граждан России которые были задержаны на ливийской территории.

«Безо всяких условий, без шантажа, должны начать освобождать россиян. Это наше основное требование», — сказал он на пресс-конференции по политическому терроризму в Триполи.

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Автор: Анна Манц
#аэропорт #ливия #митига

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