Ливийский аэропорт «Митига» приостановил работу из-за ракетной атаки
Аэропорт «Митига», который располагается у ливийской столицы Триполи, временно закрыли после ракетного обстрела, сообщил телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на представителя воздушной гавани.
Отмечается, что работа будет приостановлена «до дальнейших распоряжений». В администрации «Митиги» не рассказали, кто открыл огонь, есть ли разрушения или жертвы в результате обстрела.
В середине мая в Ливии задержали двух россиян, которые работают в Фонде защиты национальных ценностей и и проводили социологические, культурологические и политические исследования. Отмечается, удерживающие российских сотрудников пытались шантажировать министерство иностранных дел РФ. Более того, поступали сообщения о пытках.
Глава фонда Александр Малькевич накануне, 22 июля, потребовал вернуть на родину всех граждан России которые были задержаны на ливийской территории.
«Безо всяких условий, без шантажа, должны начать освобождать россиян. Это наше основное требование», — сказал он на пресс-конференции по политическому терроризму в Триполи.