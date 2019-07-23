Ливийский аэропорт «Митига» приостановил работу из-за ракетной атаки

Аэропорт «Митига», который располагается у ливийской столицы Триполи, временно закрыли после ракетного обстрела, сообщил телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на представителя воздушной гавани.

Отмечается, что работа будет приостановлена «до дальнейших распоряжений». В администрации «Митиги» не рассказали, кто открыл огонь, есть ли разрушения или жертвы в результате обстрела.

В середине мая в Ливии задержали двух россиян, которые работают в Фонде защиты национальных ценностей и и проводили социологические, культурологические и политические исследования. Отмечается, удерживающие российских сотрудников пытались шантажировать министерство иностранных дел РФ. Более того, поступали сообщения о пытках.

Глава фонда Александр Малькевич накануне, 22 июля, потребовал вернуть на родину всех граждан России которые были задержаны на ливийской территории.