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22:47   22 Июля 2019
Россия

Ребенок погиб при пожаре в палаточном лагере в Хабаровском крае

Ребенок погиб при пожаре в палаточном лагере в Хабаровском крае

В Хабаровском крае в палаточном городке горнолыжного комплекса «Холдоми» произошел пожар, в котором погиб ребенок. Всего там находилось 189 детей, в инциденте пострадали трое, они находятся в реанимации, сообщили в пресс-службе МЧС, пишут РИА Новости.

У них ожоги и отравление продуктами горения, один из детей без признаков жизни, сообщил источник в скорой помощи.

Из 26 палаток, находящихся в городке, сгорели 20. На территории комплекса также имеются домики для отдыхающих. Туда огонь не добрался и детей разместили там.

Как сообщили спасатели, пожар удалось локализовать. В его тушении участвуют восемь человек и четыре единицы техники.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #пожар #происшествия #туризм #хабаровский край #палаточный городок

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