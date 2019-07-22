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22:24   22 Июля 2019
Россия

Площадь лесных пожаров в Красноярском крае выросла до 700 тысяч гектаров

Площадь лесных пожаров в Красноярском крае выросла до 700 тысяч гектаров

Огонь охватил в Красноярском крае почти 700 тысяч гектаров леса, проинформировал региональный лесопожарный центр.

Уточняется, что такие данные зафиксированы по состоянию на 22:00 (18:00 мск). На территории края действует 99 лесных пожаров.

В регионе действует режим ЧС, людям ограничен доступ в лес. Основная часть пожаров происходит в труднодоступных районах, где стоимость тушения превышает размер ущерба. Минлесхоз сообщает, что в настоящее время угрозы населенным пунктам нет.

14 июля в лесах Красноярского края пожар распространился на 270 тысяч гектаров. Из-за этого в Красноярске специалисты зафиксировали повышенное содержание загрязняющих веществ в атмосфере.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #происшествия #красноярский край #лесной пожар

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