Авиакомпания Azur Air отправила в Анталью и Москву пассажиров задержанных рейсов

Авиакомпания AZUR air сообщила, что все пассажиры задержанных рейсов компании в Анталье и Москве вылетели из аэропортов.

Об этом сообщила глава департамента информационной политики и коммуникаций авиакомпании Анастасия Матюшина, пишет РИА Новости.

Ранее в понедельник стало известно, что в Шереметьево из-за поломки самолета 536 человек не смогли вылететь в турецкую Анталью с 03:00 Пассажиры в Анталье тоже были вынуждены ждать в аэропорту из-за длительной задержки рейса - рейс ZF 8884 должен был вылететь в 08:50, но его отсрочили до 22:25.

Генконсульство РФ в Анталье ранее сообщило, что контролирует ситуацию. Отмечалось, что пассажиры задержанных рейсов были обеспечены питанием.