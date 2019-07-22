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22:02   22 Июля 2019
Россия

Авиакомпания Azur Air отправила в Анталью и Москву пассажиров задержанных рейсов

Авиакомпания Azur Air отправила в Анталью и Москву пассажиров задержанных рейсов

Авиакомпания AZUR air сообщила, что все пассажиры задержанных рейсов компании в Анталье и Москве вылетели из аэропортов.

Об этом сообщила глава департамента информационной политики и коммуникаций авиакомпании Анастасия Матюшина, пишет РИА Новости.

Ранее в понедельник стало известно, что в Шереметьево из-за поломки самолета 536 человек не смогли вылететь в турецкую Анталью с 03:00 Пассажиры в Анталье тоже были вынуждены ждать в аэропорту из-за длительной задержки рейса - рейс ZF 8884 должен был вылететь в 08:50, но его отсрочили до 22:25.

Генконсульство РФ в Анталье ранее сообщило, что контролирует ситуацию. Отмечалось, что пассажиры задержанных рейсов были обеспечены питанием.

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Автор: Ольга Шпакова
#москва #турция #анталья #azur air

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