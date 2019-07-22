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21:46   22 Июля 2019
Россия

Медведев назначил нового заместителя руководителя Ространснадзора

Медведев назначил нового заместителя руководителя Ространснадзора

Глава российского Кабмина Дмитрий Медведев назначил Виктора Гулина новым заместителем руководителя Ространснадзора. Об этом говорится в распоряжения правительства на сайте кабинета министров.

На сайте Федеральной службы по надзору в сфере транспорта отмечается, что ранее Гулин занимал пост заместителя начальника управления государственного железнодорожного надзора.

Также Медведев сменил замглавы Росжелдора - вместо Дмитрия Шпади назначен Александр Иванов.

Ранее председатель правительства РФ снял с поста замглавы Ростуризма Николая Королева.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #медведев #политика #правительство рф #ространснадзор

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