Ozon разъяснил Роскомнадзору ситуацию с утечкой данных клиентов

Интернет-магазин Ozon заявил, что с его стороны не было утечки данных пользователей. Компания предоставила разъяснения Роскомнадзору, в которых говорится, что после обнаружения в открытом доступе файла с данными компания сбросила скомпрометированные пароли и сообщила об этом владельцам аккаунтов.

10 июля РБК сообщило, что обнаружило в сети сайт, собирающий утечки данных, на котором находились базы с электронными адресами и паролями более 450 тысяч аккаунтов пользователей Ozon.

Интернет-магазин также указал, что их служба безопасности регулярно мониторит сеть на предмет слива данных пользователей в открытые источники. В конце прошлого года в сети был найден такой файл, о котором писало РБК.

Компания не скрывала от пользователей информацию об инциденте, отметили в Ozon.

Роскомнадзор счел предоставленные Ozon доказательства убедительными и не намерен штрафовать интернет-магазин.