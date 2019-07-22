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21:28   22 Июля 2019
Россия

Не поддерживавших Соболь жителей Хамовников беспокоят визиты ее активистов

Не поддерживавших Соболь жителей Хамовников беспокоят визиты ее активистов

Бывший кандидат в МГД Любовь Соболь, которую не зарегистрировали на выборы из-за брака в подписных листах, решила доказать реальность части подписей.

Местные жители 43-го округа (Арбат, Хамовники, Пресня) рассказали корреспонденту ФАН, что активисты блогера Алексея Навального ходят по квартирам и собирают заявления о реальности оставленных им подписей. Люди недовольны этими визитами, потому как подписей за Соболь не ставили.

Идею Соболь восстановить репутацию своей провальной подписной кампании ждет провал, потому как установлено, что значительная часть ее подписных листов фальшивая. Так, из 725 забракованных подписей 268 человек были записаны с данными несуществующих паспортов, напоминает СМИ.

Также известно, что некоторые подписавшиеся за Соболь москвичи проживали в 5-м округе, что тоже противоречит правилам. А четыре якобы подписавшихся человека умерли, что указывает на то, что команда Соболь пользовалась устаревшей базой данных при фальсификации подписей.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #общество #мосгордума #соболь #подделка подписей

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