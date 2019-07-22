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20:39   22 Июля 2019
Россия

Медведев снял с поста замглавы Ростуризма

Медведев снял с поста замглавы Ростуризма

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал указ, освобождающий заместителя руководителя Ростуризма Николая Королева от должности по собственной просьбе чиновника, сообщают РИА Новости.

В начале февраля глава Кабинета министров распорядился отстранить от должности руководителя Ростуризма Олега Сафонова — тогда же Медведев поручил правительству подготовить свои предложения кадрового усиления работы по туристическому направлению.

«Всё это нужно делать (развивать туристическую отрасль), уделять этому внимание, правильно расставлять приоритеты и деньгами эффективно управлять. <…> Нужно повысить эффективность работы. Я просил бы Аппарат Правительства подготовить предложения по кадровому усилению этого ведомства», — сообщил Медведев 5 февраля 2019 года.

Вскоре после этого главой Ростуризма была назначена Зарина Догузова, ранее занимавшая пост в управлении президента по общественным связям и коммуникациям. С 2015 года Догузова работала главой департамента по международным мероприятиям.

Медведев снял с поста замглавы Ростуризма

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Автор: Тимофей Булочкин
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