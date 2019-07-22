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20:36   22 Июля 2019
Россия

Фигурантам дела о взрыве в петербургском метро продлили арест до 12 ноября

Фигурантам дела о взрыве в петербургском метро продлили арест до 12 ноября

Московский окружной военный суд продлил арест 11 фигурантам дела о взрыве в петербургском метро 3 апреля 2017 года.

Взрыв самодельной бомбы прогремел в вагоне поезда между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь". Жертвами теракта стали 15 человек, также погиб террорист-смертник, еще около шестидесяти человек получили ранения. Тяжкий вред здоровью получили 10 пострадавших.

По делу о теракте арестованы 11 человек. Аброр Азимов считается одним из организаторов теракта. Как установили следователи, его брат Акрам получил в Турции деньги для совершения теракта у международной террористической группы.

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Автор: Ольга Шпакова
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