Дополнительные авиарейсы организуют в Коми из-за прерванного движения поездов
Дополнительные авиарейсы ввели в Республике Коми в связи с аварией на железнодорожных путях, которая нарушила железнодорожное сообщение, сообщили в пресс-службе главы республики.
В ночь на понедельник на станции Керки из-за размыва пути с путей сошли 23 вагона с углем. Из-за инцидента пришлось изменить маршруты пассажирских поездов в период с 22 по 26 июля.
Следователи инициировали проверку происшествия. Также в Сосногорском районе ввели режим ЧС.
Движение поездов по Северной железной дороге ограничат до 26 июля после ЧП в Коми, заявили в РЖД.С 23 по 26 июля 2019 года закрываются продажи билетов на поезда: №041 Воркута - Москва, №375 Воркута - Москва, №77 Воркута - Санкт-Петербург, pic.twitter.com/GJIYcCyKPy— MaDel' (@Mark__Del) July 22, 2019