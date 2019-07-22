Дополнительные авиарейсы организуют в Коми из-за прерванного движения поездов

Дополнительные авиарейсы ввели в Республике Коми в связи с аварией на железнодорожных путях, которая нарушила железнодорожное сообщение, сообщили в пресс-службе главы республики.

В ночь на понедельник на станции Керки из-за размыва пути с путей сошли 23 вагона с углем. Из-за инцидента пришлось изменить маршруты пассажирских поездов в период с 22 по 26 июля.

Следователи инициировали проверку происшествия. Также в Сосногорском районе ввели режим ЧС.